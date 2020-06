États-Unis

Il fonce sur la foule, puis sort une arme

Un individu a semé la panique lors d’une manifestation antiracisme, dimanche à Seattle (Washington). Une personne a été blessée.

On ignore toutefois si le coup est parti pendant que la voiture roulait ou si l’automobiliste a tiré après être sorti de son véhicule. La police de Seattle n’a pas non plus précisé si la personne touchée est celle qui a essayé de stopper l’avancée de la voiture. «Il a brandi son arme et l’a pointée sur tout le monde, dont moi-même», raconte à KUOW Ryan Teed, qui n’a pas été blessé.