Motocross - Il fonce tête baissée dans les barrières de protection

Il est l’un des pilotes les plus connus au monde en speedway, type de course de motocross qui se pratique sur une piste cendrée de forme ovale. Multiple champion de Suède, champion du monde en 2015, le Suédois Freddie Lindgren (35 ans) a connu la frayeur de sa vie lors de la demi-finale du Grand Prix du Danemark. Après un accrochage, Lindgren a perdu le contrôle de sa moto et est allé s’encaster la tête la première dans les barrières de sécurité.