L'une des accusatrices d'Eric Zemmour balance

France : «Il fourre sa langue dans ma bouche. C’est inattendu, immonde»

L’une des sept femmes qui accusent Eric Zemmour d’agression sexuelle a témoigné jeudi soir dans «Complément d’enquête».

À visage caché, par crainte d’être harcelée sur les réseaux sociaux, une personne a accepté de raconter ce qu’elle a vécu avec Eric Zemmour en 2005. À cette époque-là, Anne avait 26 ans et était fraîchement diplômée en journalisme et rêvait d’intégrer la rédaction du «Figaro». Elle a donc contacté le chroniqueur alors âgé de 46 ans, qui l’a invitée à prendre un café. «Dès les premières minutes, il a relevé ma mèche sur mon visage. Il m’a dit que j’avais de beaux yeux, un beau sourire. Moi, j’étais hyper troublée. Mal», a raconté la journaliste dans son journal intime.

La première rencontre entre Anne et Eric Zemmour s’est mal terminée pour la jeune femme: Constatant que son interlocuteur a payé l’addition, elle le remercie. Réponse du chroniqueur, selon Anne: «Ah, mais vous allez me remercier autrement.» La journaliste poursuit: «Et là, il me fourre sa langue dans la bouche. C’est inattendu, dégoûtant, immonde. On sort du café, et il recommence en me disant au revoir», témoigne-t-elle.