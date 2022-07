Il fracture 19 voitures «pour dormir au chaud»

Un homme vient de comparaître devant le Tribunal de Martigny pour une série d’effractions commises en novembre dernier à Saint-Maurice. Deux individus avaient alors «visité» une vingtaine de voitures. Or la défense de l’accusé a été pour le moins surprenante: il a prétendu qu’il voulait juste «dormir au chaud», relate «Le Nouvelliste».

Dans la nuit du 29 au 30 novembre, deux hommes avaient pénétré par effraction dans deux commerces et 19 voitures. Ils avaient volé divers objets mais avaient surtout causé de gros dégâts, fracturant des portières et brisant des vitres. Les deux compères avaient été arrêtés et incarcérés.