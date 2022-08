Lucerne : Il frappe sa femme à de multiples reprises alors qu’elle est au volant

Un homme a brutalisé sa partenaire à de multiples reprises pendant un trajet en voiture. Il écope de 20 mois de prison avec sursis pour ces faits et d’autres encore.

Le trajet d’Interlaken à Emmen s’est transformé en cauchemar pour la victime. (photo d’illustration) Getty Images/iStockphoto

Lésions corporelles simples, multiples, contrainte et séquestration multiples et autres délits… Le Tribunal correctionnel de Lucerne a reconnu coupable de 16 chefs d’accusation un homme de 37 ans. En 2019, un trajet entre Emmen (LU) et Interlaken (BE) a été un véritable calvaire pour la compagne du prévenu qui avait consommé passablement d’alcool. Lors du trajet de retour par le col du Brünig, il a frappé sa femme à plusieurs reprises, ce qui a provoqué un hématome à son œil droit.

Multiples sévices

À un autre moment, il l’a frappée si violemment «qu’elle a brièvement souffert d’un trouble de la vue et a dû freiner d’urgence», peut-on lire dans le jugement. L’homme l’a également contrainte à dépasser la vitesse autorisée, lui a mis la main sur le volant et, plus tard, a également tiré le frein à main, ce qui a provoqué une sortie de route à Alpnachstad. Il l’a ensuite forcée à reprendre la route, lui a arraché les cheveux et lui a craché dessus. Les coups et les gifles avaient provoqué des saignements. «Elle présentait des blessures graves et bien visibles au visage», indique le juge.

Le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à une peine d’emprisonnement avec sursis de 20 mois et à une amende. Il devra en outre verser à son ancienne compagne une indemnité pour tort moral et des dommages et intérêts. Le jugement n’est pas encore définitif. Un appel a été déposé.

Vous avez été témoin, victime ou auteur·e de violence? Police : 117

Urgences médicales: 144

La Main Tendue (adultes, 24/7): 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7): 147

Centres d’aide aux victimes LAVI

Violencequefaire (anonyme et gratuit, réponse dans les 3 jours)