Hockey : Il frappe violemment un fan adverse

En NHL, un supporter des New York Rangers n’a pas digéré la défaite des siens et a passé sa colère sur un fan adverse. Il a été arrêté par la police.

En finale de Conférence Est des play-off de NHL, les New York Rangers sont désormais menés 3-2 dans leur série au meilleur des sept matches contres le Tampa Bay Lightning. Après l’acte No 5, perdu 3-1 par les Rangers au Madison Square Garden de New York, un fan new-yorkais a violemment frappé un supporter du Lightning qui marchait derrière lui, assénant un violent coup de poing qui a littéralement assommé le supporter de Floride.

Arrêté pour «agression»

Les images ont fait le tour de la toile. On y voit la pauvre victime inconsciente, au sol, aidée par d’autres fans des Rangers, tandis que l’agresseur s’en va dans la foule. L’auteur de l’agression, un certain James Anastasio, a été finalement arrêté par la police et formellement inculpé pour «agression, trouble public et harcèlement», selon les médias locaux. De son côté, la victime a été emmenée à l’hôpital et est considérée dans un état stable.