Winterthour (ZH)

Il freine pour éviter des enfants: six blessés

Un chauffeur des transports publics a effectué une manoeuvre d’urgence, mardi soir, pour éviter trois garçons qui ont déboulé à trottinette sur la route. Six passagers du bus sont tombés et un a été victime d’une fracture.

Le freinage d'urgence effectué par le conducteur d'un bus de ligne a fait six blessés parmi ses passagers, mardi soir à Winterthour (ZH). Trois hommes et trois femmes, âgés entre 24 et 61 ans, ont chuté.Un passager souffre d'une fracture, les cinq autres n'ont été que légèrement touchés.