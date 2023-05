Berne: Il frôle une voiture à contresens et se prend une amende

Un drame a été évité, mais pas l’amende. Un conducteur bernois de 33 ans vient d’être puni pour un cas qui s’est produit il y a tout juste plus d’une année, sur l’autoroute A6, quelques kilomètres au nord de Berne. Cette soirée du 3 mai, l’homme roulait normalement quand est arrivée face à lui une automobiliste qui circulait à contresens. La collision frontale a pu être évitée mais une touchette s’est tout de même produite. Un pneu a pété et l’homme s’est arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence.

Or, selon le texte de l’ordonnance pénale qui lui a été rendu, il a ensuite quitté les lieux «alors qu’il savait que la conductrice à contresens avait provoqué au moins une autre collision quelques centaines de mètres plus loin et que la police était sur les lieux». Résultat: amende de 200 francs pour infraction à la loi sur la circulation routière et 150 francs de frais.