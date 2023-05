Etats-Unis: Il fuit la police, mais est balancé par… un troupeau de vaches

Interpellé, Joshua Minton a été mis en examen pour avoir fui une arrestation avec un véhicule à moteur, avoir conduit avec un permis qui n’était plus valable et également pour trouble à l’ordre public. Il a été libéré contre une caution de 20’000 dollars et sera jugé en juin. «En plus de remercier nos officiers et agents pour s’être mis en danger, nous voulons évidemment exprimer notre gratitude envers les vaches pour leur aide», conclut le communiqué.