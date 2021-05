Valais - Il fume, perd le contrôle, puis se défoule sur des voitures et des vitrines

Nous sommes le 23 octobre 2020, à Fully. Le jour ne s’est pas encore levé. Sous l’emprise combinée de haschich et de marijuana, un homme de 28 ans perd toute mesure et se met à briser un maximum de vitres, au cœur de la nuit. En peu de temps, six véhicules, principalement au niveau du pare-brise, sont endommagés et des vitres de six commerces, brisés (boulangeries, poste, supermarché, café, restaurant, etc.). Interpellé par la police cantonale, suite à un appel au 117, l’homme sera même interné provisoirement.