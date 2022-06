Jura : Il gagne au PMU mais oublie de rembourser les services sociaux: expulsé!

Un Français a gagné 10’000 francs au PMU en 2020. Il a utilisé une grande partie de la somme pour rembourser des créanciers alors qu’il percevait l’aide sociale. Il aurait dû informer l’Etat de son gain, ce qui lui aurait valu une réduction des prestations. La juge pénale jurassienne a décidé de l’expulser de Suisse.

Dès qu’il a encaissé son gain, le prévenu en a donné les deux tiers au patron du PMU, envers qui il avait une dette. Il a remboursé d’autres amis, ainsi que des créanciers via l’Office des poursuites. Insensible aux excuses et aux explications de l’homme, la juge l’a condamné à 60 jours-amende avec sursis durant trois ans, à 460 francs d’amende et, surtout, à 5 ans d’expulsion du territoire suisse en raison d’antécédents, rapporte le Quotidien Jurassien. Une tuile pour ce chanceux devenu poissard qui est en couple avec une Suissesse et qui commencera un nouveau travail, lundi.