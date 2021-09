Mexique : Il gagne la planque d’«El Chapo» à la loterie

Le gouvernement mexicain a organisé une tombola un peu particulière visant à «rendre au peuple» des biens ayant appartenu à des narcotrafiquants. Parmi les lots figurait la petite maison où le baron de la drogue s’était caché.

Un mystérieux joueur de loterie mexicain est désormais l’heureux propriétaire d’une petite maison estimée à 160’000 francs. Cette demeure d’apparence banale et située à Culiacan, dans l’État de Sinaloa, traîne derrière elle une sacrée histoire. Et pour cause, c’est là que le célèbre baron de la drogue Joaquin «El Chapo» Guzman est resté planqué plusieurs années alors que les polices du monde entier le traquaient.