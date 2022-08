Inde : Il gagne une bataille juridique de 22 ans pour 25 centimes

La société indienne des chemins de fer a également été condamnée à verser au plaignant 15’000 roupies (177 francs) de dommages et intérêts.

Ses demandes répétées de remboursement ayant toutes été refusées, Tungnath Chaturvedi a saisi le Tribunal de la consommation de Mathura, qui a fini, ce mois-ci, par condamner la société des chemins de fer à lui verser 15’000 roupies (177 francs) de dommages et intérêts (12% par an). «Il ne s’agissait pas d’argent, mais de mes droits. En tant que citoyen, j’ai le droit de remettre en question les pratiques arbitraires et corrompues de l’État ou de ses mécanismes», a déclaré Tungnath Chaturvedi, qui se représentait lui-même pour sa défense, devant le tribunal.