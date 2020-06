Grisons

Il gare son camion et le retrouve en pleine baignade

Un jeune chauffeur a eu la mauvaise surprise de voir son véhicule se mettre en mouvement tout seul, mardi près de la gravière de Maienfeld.

Pol. Cant. Grisons

Pol. Cant. Grisons

Le poids lourd a roulé jusqu’au fleuve et y est tombé.

Un camion s’est mis en mouvement tout seul, mardi à Maienfeld (GR), et a fini dans le Rhin. Le chauffeur du camion, âgé de 25 ans, avait garé son véhicule vers 12h45 près de la gravière, a relaté la police grisonne. Après s'en être éloigné, il a constaté que le poids lourd roulait en direction du fleuve. Rien n’a pu être tenté pour éviter que le véhicule finisse dans l’eau.

Une quarantaine de pompiers et d'employés de la gravière ont été mobilisés pour sécuriser le camion et le tirer de sa fâcheuse posture. Une grue spéciale a été nécessaire pour mener cette opération et des plongeurs de la police cantonales des Grisons ont participé à cette manoeuvre.