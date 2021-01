«Anyone», tel est le titre que Justin Bieber a dévoilé par le biais d’un clip, sur YouTube, dans la foulée de son concert de Nouvel-An, sa première apparition sur scène depuis 2017. Et, surprise, on découvre l’artiste de 26 ans sans un seul de ses quelque 60 tatouages. Une vidéo postée sur son compte Instagram fait découvrir les coulisses d’une transformation radicale:

En tout cas «Anyone» parle d’amour, évidemment, et Bieber y rend hommage à sa femme. Le clip, lui, fait ouvertement référence à Rocky Balboa, puisqu’on voit le chanteur s’entraîner ferme pour un match de boxe, monter sur le ring, donner des coups, en recevoir, chuter, se relever, vaincre, toujours en pensant sans cesse à sa bien-aimée, interprétée par Zoey Deutch dans le clip.

L’artiste a précisé dans un communiqué que cette chanson «donne le ton pour une année radieuse et pleine d’espoir et de possibilités». Le clip a déjà été vu plus de 15 millions de fois sur YouTube.