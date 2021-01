Le bricoleur Guy Dupont et son iPod de 2004 modifié.

Guy Dupont a donné une seconde vie originale à l’iPod Classic de 4e génération que sa belle-mère lui avait offert en 2004. Ce youtubeur s’était lancé le défi de transformer le célèbre baladeur numérique d’Apple pour le rendre compatible avec la plateforme de streaming Spotify. Et il a réussi, comme il l’explique dans une vidéo d’une quinzaine de minutes.

Pour ce faire, le bidouilleur a considérablement modifié les entrailles de l’appareil en investissant un peu moins de 100 dollars en composants divers. Il lui a ainsi greffé un nano-ordinateur Raspberry Pi Zero W pour offrir une connexion wi-fi et Bluetooth à l’appareil vieux de 17 ans, une batterie de 1000 mAh rechargeable via un nouveau port micro USB à la place du connecteur à trente broches d’origine, ainsi qu’un écran couleur affichant une interface que le bricoleur a lui-même codée. Pour que l’appareil puisse se connecter à Spotify, Guy Dupont a installé le logiciel du projet existant Raspotify.