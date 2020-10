Royaume-uni : «Il ignorait que son frère vivait comme ça»

Pendant 20 ans, un habitant du centre de l'Angleterre, qui vient de décéder, a acheté et accumulé de nombreux objets. Ses proches ont découvert un véritable trésor.

M. Shukla achetait des objets sur eBay depuis au moins 2008, selon M. Woodcock. «C'est clair que cet homme était un acheteur compulsif». M. Shukla avait aussi constitué une grande collection de livres, d'objets et de journaux liés à l'ancien président américain John F. Kennedy, une série d'objets liés à l'exploration spatiale et douze guitares Rickenbacker qui pourraient se vendre 10 000 livres (11’000 euros) chacune.

«Cette collection est incroyable», a déclaré M. Woodcock au tabloïd The Sun. «J'ai rencontré le frère de cet homme dans sa maison et il était aussi choqué que moi. Il n'avait aucune idée que son frère vivait comme ça». «Sa maison et son garage étaient littéralement remplis d'objets à tel point que la dernière année de sa vie, il vivait dans un Bed and Breakfast», a-t-il ajouté.