Las Vegas (Etats-Unis) – Il ignorait qu’il avait gagné 229’000 dollars aux machines à sous

Le fait d’avoir les autorités à ses trousses est rarement annonciateur d’une bonne nouvelle. Pourtant, Robert Taylor doit être bien content qu’elles aient pu lui mettre la main dessus. Le 8 janvier dernier, l’Américain était en train de jouer au casino de l’Hôtel Treasure Island, à Las Vegas (Nevada), quand il a remporté la somme de 229’000 dollars à une machine à sous. Le problème, c’est que l’appareil a visiblement mal fonctionné et que Robert n’a pas été averti qu’il avait décroché le jackpot, raconte «People» .

Le joueur était déjà rentré chez lui, en Arizona, quand le personnel du casino a compris, en examinant la machine à sous, que le gros lot avait été remporté. Les responsables de l’établissement et sa division d’application des lois se sont alors lancés dans une enquête de longue haleine pour démasquer l’heureux gagnant. Ils ont visionné des heures et des heures d’images de vidéosurveillance et interrogé des témoins qui se trouvaient au casino au moment où le jackpot est tombé.