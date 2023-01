Canton de Zurich : Il immortalise un dépassement dangereux, le chauffard arrêté

Un automobiliste a publié une vidéo dans laquelle on voit la manœuvre périlleuse d’un chauffard. La justice confirme avoir vu les images et arrêté le conducteur fautif.

Le Ministère public du canton de Zurich confirme avoir pris connaissance des images, avant même leur publication. Il informe que le conducteur du véhicule qui dépassait, âgé de 23 ans, a été arrêté fin novembre et interrogé. Il fait désormais l’objet d’une procédure pénale pour violation grave des règles de la circulation et devra répondre de délit de chauffard, dont la peine est d’un an de prison au minimum, parfois assortie de sursis.