Tessin : Il importait illégalement du salami et du fromage

Un homme de 48 ans est accusé d’avoir ramené illégalement 31 tonnes d’aliments depuis l’Italie. L’Administration fédérale des douanes réclame plus de 300’000 francs de dommages.

Pendant un an, entre 2016 et 2017, un homme de 48 ans aurait importé d’Italie, à travers des postes frontières non gardés, plusieurs dizaines de tonnes d’aliments de contrebande. Selon Tio, il s’agissait en majorité de fromage et de salami. L’homme revendait ensuite sa marchandise partout en Suisse, sans payer de droits de douane. Cette combine lui a permis d’échapper, avec l’aide de plusieurs complices, à plus de 300’000 francs de frais que l’Administration fédérale des douanes réclame aujourd’hui.