Jaafar Jackson incarnera Michael Jackson au cinéma

Jaafar Jackson : Il incarnera son oncle, le roi de la pop, au cinéma

C’est officiel: Jaafar Jackson, neveu de Michael Jackson, incarnera le roi de la pop dans le biopic, «Michael» , qui retrace la vie du chanteur décédé en 2009 , annonce le site Deadline . Fils de Jermaine Jackson, l’Américain de 26 ans est un passionné de musique, qui chante depuis l’âge de 12 ans. Il a sorti le single «Got Me Singing» en 2019. «Je suis très honoré de pouvoir donner vie à l’histoire de mon oncle. À tous les fans du monde entier, je vous dis à bientôt», a tweeté Jaafar, lundi 30 janvier 2023, en légende d’une photo en noir et blanc ,où on le voit habillé comme la star, qui a été à plusieurs reprises accusée d’actes pédophiles , en train de danser.

La grand-mère de Jaafar, Katherine, se réjouit aussi de cette nouvelle. «Il incarne mon fils. C’est tellement merveilleux de le voir transmettre l’héritage Jackson», a-t-elle dit à The Hollywood Reporter. Graham King, producteur du film qui sera réalisé par Antoine Fuqua, est également convaincu par le jeune homme dans ce projet. «Je l’ai rencontré il y a plus de deux ans et j’ai été époustouflé par la façon dont il personnifie l’esprit et la personnalité de Michael, a-t-il confié. C’est si puissant que même après avoir mené des castings mondiaux, c’était clair qu’il était la seule personne à pouvoir endosser ce rôle.» Le tournage du long métrage devrait commencer dans le courant de l’année 2023.