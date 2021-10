Football – Il inscrit un but venu d’ailleurs

«C’est difficile de décrire mon but, a relaté le héros dans les médias néerlandais. Le ballon arrivait derrière moi et je n’avais pas d’autre choix. Tout a tourné pour moi. Il faut un peu de chance pour réussir ce genre de geste.»

Pour que l’histoire soit plus belle et le geste plus utile, cela a permis à Groningue de battre Alkmaar (2-0), de mettre ainsi fin à une série de huit matches sans victoire et de sortir (provisoirement?) de la zone de relégation.