Football américain

Il installe 25 écrans pour suivre la draft

Le directeur général de Seattle a même cassé des murs de sa salle à manger pour le repêchage de la NFL.

Mais le lieu a changé. Les choix seront annoncés par le commissaire Roger Goodell depuis son domicile de Bronxville, une ville de 6300 habitants située dans l'Etat de New York. Et, même si elle sera amputée de ses habituels spectacles, la longue séance sera retransmise en direct sur plusieurs chaînes de télévision. «Tout le monde s'attend à ce que la NFL rassemble les communautés, a déclaré Goodell à «ESPN». Je pense que le repêchage est un excellent exemple de cela. Il s'agit de raviver l'espoir. C'est de l'espoir pour nos supporters, nos clubs, nos joueurs actuels et tous ces jeunes hommes qui s'apprêtent à amorcer leur carrière dans la ligue.»