Dübendorf (ZH) Il insulte les policiers et leur Smart transformée en radar

Un homme a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où il se montre virulent envers les forces de l’ordre. La raison: un radar bien caché dans une petite voiture noire parquée dans une rue à limitation à 30 km/h.

Une vidéo d'un contrôle de vitesse à Gockhausen fait actuellement le tour des réseaux sociaux. La police de la ville de Dübendorf a effectué cette opération le 12 août dans une «zone 30». L'homme qui a posté la séquence est visiblement agacé: «Maintenant, je vais vous montrer comment on retire de l'argent à de gentilles personnes», dit-il. Puis, il insulte la police. Malheureusement pour le conducteur, le logo de la voiture de sa société se reflète sur la Smart et il est bien visible à l’écran.

Respecter les limitations

La Smart modifiée est utilisée depuis 2017 et elle est conforme aux exigences légales. «L'accusation d'escroquerie revient sans cesse. Le fait est que la vitesse reste l'une des principales causes d'accidents. Nous apportons une contribution importante à la sécurité routière avec ces contrôles», a précisé Philipp Wieland. Concernant les insultes proférées envers la police, «une enquête est en cours et aucun commentaire ne sera fait durant la procédure.»