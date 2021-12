Japon - Il invente l’écran qui se lèche pour ressentir les goûts

Le professeur Homei Miyashita remplit les flacons d’arômes intégrés dans l’appareil Taste the TV (TTTV).

Taste the TV (TTTV) est un prototype d’écran de TV que l’on peut lécher.

Un pas de plus vers la réalité virtuelle: un professeur de l’Université de Tokyo a développé un écran qui peut transmettre divers arômes lorsqu’on le lèche avec la langue. Baptisé Taste the TV, ou TTTV, l’appareil doit pouvoir générer une multitude de saveurs à l’aide de dix bidons intégrés à un réservoir. Pour ce faire, des buses situées à l’intérieur de l’appareil vaporisent des essences sur un film plastique qui est ensuite déroulé sur l’écran et transmet à l’utilisateur les arômes.