Il invite Ed Sheeran à son anni et reçoit un beau cadeau

Fan absolu d’Ed Sheeran, le petit Ren a absolument tenu à ce que sa maman l’invite à la fête organisée pour son 6e anniversaire. Et le garçon qui vit dans l’Utah croyait dur comme fer que son idole, qui a chanté avec Shawn Mendes , viendrait chez lui et lui offrirait un micro, comme l’a montré sa mère, quelque peu désemparée, dans une vidéo partagée sur TikTok.

Il n’a pas fallu longtemps aux fans de celui qui a été accusé de plagiat pour faire tourner la vidéo sur le web et attirer son attention. Si bien qu’Ed a eu vent de l’invitation de Ren et lui a réservé une très jolie surprise. Le chanteur a envoyé un immense paquet au garçonnet dans lequel se trouvaient un t-shirt, un CD dédicacé, un jouet, un micro, un cahier et une guitare.