Zurich - Il ira 4 ans en prison pour avoir provoqué 37 accidents

Impossible à prouver

Selon les estimations de l’accusation, le Sri Lankais aurait ainsi touché près de 50’000 francs au total. Les dommages causés sur toute les voitures impliquées s’élèvent à 120’000 francs. Les juges du Tribunal cantonal zurichois ont reconnu la culpabilité du quinquagénaire, le condamnant à 4 ans de prison ferme pour escroquerie par métier et lésions corporelles. Le prévenu devra rembourser plus de 100’000 francs aux assurances et aux victimes. On ignore si l’accusé, qui n’a cessé de clamer son innocence, fera recours contre ce jugement.