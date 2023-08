Zurich: Puni pour avoir forcé sa partenaire à boire du pipi

Un homme de 32 ans a été condamné à 22 mois de privation de liberté pour agression sexuelle. Cet Allemand devra aussi quitter la Suisse pour six ans.

L’affaire a été traitée au tribunal d’arrondissement de Zurich Adobe Stock

Un procès aux détails sordides s’est tenu mardi au tribunal d’arrondissement de Zurich. Un Allemand aujourd’hui âgé de 32 ans est accusé d’avoir battu presque quotidiennement sa petite amie, âgée de 19 ans au moment des faits. Elle a également été agressée sexuellement et violée une vingtaine de fois entre novembre 2021 et janvier 2022. Selon l’acte d’accusation, il l’a forcée à boire son urine, jusqu’à ce qu’elle en vomisse. En outre, il aurait outrepassé à plusieurs reprises l’interdiction de contact et de périmètre, décrétée par les autorités pour protéger la victime.

«Jeu sexuel consenti»

Pour sa défense, le prévenu a contesté dans l’ensemble les accusations à son encontre ou les a relativisées. Au sujet de l’accusation d’avoir forcé sa petite amie à boire son pipi, il a répondu: «C’était un jeu sexuel et c’était consenti». Il dit ne jamais l’avoir violée et persiste à dire que leurs relations sexuelles auraient toujours été consenties.

La procureure a demandé une peine de prison ferme de 40 mois et une expulsion de 10 ans pour viol, mise en danger de la vie d’autrui et autres délits. «Son comportement montre un grand manque de respect et d’indifférence à l’égard de la victime», a-t-elle déclaré. L’exécution de la peine d’emprisonnement sera différée au profit d’une mesure d’hospitalisation dans un établissement fermé pour le traitement de sa schizophrénie.

Au final, la Cour a condamné le trentenaire à une peine de prison ferme de 22 mois pour abus sexuel, coups et blessures simples et menaces, avec sursis en faveur d’une thérapie hospitalière. En outre, il sera expulsé du pays pour six ans. L’homme a par contre été acquitté de l’accusation de viol. Le témoignage de cette femme ne suffirait pas pour une condamnation, a estimé la justice. Il doit verser cependant à la victime une indemnité de 10’000 francs.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?