États-Unis

Il jette son chat pendant une visioconférence puis démissionne

Un commissaire à l’urbanisme de la ville californienne de Vallejo a quitté son poste après s’être comporté de manière déplacée pendant une réunion via Zoom.

Confinement oblige, c’est par visioconférence que les officiels de la ville californienne de Vallejo traitaient les affaires courantes, le 20 avril dernier. Au moment où le président de la Commission s’est adressé à Chris Platzer pour lui demander s’il avait des remarques concernant le planning, le commissaire à l’urbanisme a répondu: «Oui, si on me laisse les faire.» Il a ensuite attrapé son chat, qui se manifestait bruyamment.

«OK, d’abord j’aimerais vous présenter mon chat», a-t-il ajouté, montrant son animal à la caméra avant de le balancer hors-champ. Ce geste n’est pas resté sans conséquence. Après ce meeting virtuel, Chris Platzer a donné sa démission et présenté ses excuses pour son comportement. «Je ne me suis pas conduit (…) d’une manière digne d’un commissaire à l’urbanisme et je m’excuse pour tout le tort que j’ai pu causer», a-t-il écrit dans un e-mail adressé au «Times-Herald».