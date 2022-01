Valais : Il jette une porte de 15 kilos sur sa femme adultère

Fou de rage après avoir surpris son épouse avec un autre homme, un Haut Valaisan a frappé le couple et lancé la porte de la chambre sur son épouse. Il s’est retrouvé mercredi devant le Tribunal cantonal valaisan.

Le Tribunal cantonal valaisan s’est penché mercredi sur un cas de violence domestique. Celui-ci s’est déroulé en été 2019. Un Haut Valaisan âgé entre 40 et 50 ans a surpris sa femme dans une situation intime avec un ami commun, comme le rapporte le «Walliser Bote». Selon l’acte d’accusation, l’accusé a alors frappé les deux protagonistes au visage avec son poing, maltraité son épouse avec ses chaussures et a finalement jeté sur elle la porte de la chambre à coucher pesant 15 kilos.

Plus tard dans la même soirée, l’accusé aurait commis différents actes sexuels sur sa femme pendant plusieurs heures. Celle-ci aurait déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne le voulait pas et qu’il lui faisait mal. Diverses ecchymoses, des lacérations et une déchirure dans la région anale ont été constatées plus tard chez la victime. En outre, la femme a souffert d’une dépression et a dû suivre un traitement psychologique, comme le précise l’accusation. L’homme s’est dénoncé quelques semaines plus tard.