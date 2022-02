Hockey sur glace : Il jongle avec trois pucks en même temps: trop beau pour être vrai

Dans une vidéo qui fleure bon le trucage, un joueur de Nizhnekamsk en KHL fait étalage d’une technique qui défie les lois de la gravité.

Trop beau pour être vrai? On pourrait de prime abord penser que Roman Abrosimov, défenseur du Neftekhimik Nizhnekamsk en KHL, possède tout simplement des mains en or. Jonglant durant un entraînement avec trois (!) pucks en même temps, le Russe semble vraiment à l’aise. Trop à l’aise, sans doute.

Sans regarder une seule fois en l’air, les yeux rivés sur sa canne, le défenseur jongle sans aucun problème. Il arrive même à faire tomber les pucks en même temps, en équilibre et parfaitement alignés sur sa palette! On comprend alors assez rapidement que son «exploit» n’en est pas vraiment un, et qu’il est probablement dû à une habile manipulation vidéo.