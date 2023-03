Il joue à la console et une voiture tombe dans son jardin

Genève : Il joue à la console et une auto tombe dans son jardin

La police genevoise, via son porte-parole Alexandre Brahier, confirme cet accident survenu à l’angle des chemins du Marais et des Avelines. «Une vitesse excessive a été constatée, avec perte de maîtrise du véhicule, qui a fait plusieurs tonneaux et a sauté par-dessus une barrière.» Les deux occupants de la voiture ont été légèrement blessés et transportés à l’hôpital. Le conducteur, né en 1997, était dépourvu de permis de conduire. Le groupe audiovisuel-accident (GAVA) de la police est intervenu en vue de déterminer l’allure exacte de la VW, qui a été placée sous séquestre.