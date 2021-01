France : Il joue le code-barre de sa sauce piquante: jackpot!

Lors du tirage loto du Nouvel An, un Isérois a remporté 13 millions d’euros. Sous couvert d’anonymat, il a expliqué comment il avait choisi les numéros gagnants.

Jouer les dates de naissance de ses enfants, des numéros porte-bonheur… ou s’en remettre au pur hasard. Les méthodes sont nombreuses et diverses quand il s’agit de cocher les numéros d’une grille de loterie.

Un habitant du département de l’Isère en France, qui n’avait pas misé une seule fois sur un jeu de loterie en 2020 selon la Française des jeux , a décidé de tenter sa chance au Super Loto du Nouvel An. Or ce joueur «très occasionnel» a trouvé la combinaison gagnante en recourant à une méthode pour le moins insolite, apprend-on sur le site de France 3 .

«Les rares fois où je joue, je fais des flashs, mais pas cette fois», a-t-il ainsi confié. Comment a-t-il alors choisi ses numéros? En regardant simplement autour de lui et en recopiant le code-barre d’un pot de sauce piquante qui se trouvait dans sa cuisine. Lors du tirage du soir, les six numéros ainsi cochés sont sortis… et l’homme a remporté 13 millions d’euros.