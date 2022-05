Ray J jure n’avoir jamais trahi Kim Kardashian

Ray J : Il jure n’avoir jamais trahi Kim Kardashian

Le rappeur Ray J assure qu’il n’a pas divulgué la sextape de son ex, en 2007. Tout aurait été planifié entre eux.

«Je suis resté assis dans l’ombre pendant plus de 14 ans, permettant aux Kardashian d’utiliser mon nom, d’abuser de mon nom, de gagner des milliards de dollars sur une décennie et demie en parlant d’un sujet sur lequel je n’ai jamais pris la parole. Je n’ai jamais rien divulgué. Je n’ai jamais divulgué une sextape de ma vie. Cela n’a jamais été une fuite. Cela a toujours été un accord et un partenariat entre Kris Jenner, Kim Kardashian et moi et nous avons toujours été partenaires depuis le début de cette affaire», a-t-il affirmé, précisant que la publication des images était son idée au départ. La diffusion de cette vidéo aurait donc été orchestrée «comme la publication d’un album» par la momager et sa fille, qui rit de sa prétendue absence de nombril. Et Ray J de clamer son innocence dans cette affaire: «Je n’ai jamais eu de cassette en ma possession durant toute notre relation. Je n’en ai jamais eu une seule chez moi. Kim les avait chez elle. Elle a toujours eu toutes les cassettes dans une boîte à chaussures Nike sous son lit.»