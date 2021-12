Turquie : Il la défigure à l’acide, elle l’épouse deux ans après

En 2019, une jeune femme de 18 ans s’est fait agresser par son ex-petit ami. Aujourd’hui, elle lui a pardonné et l’a épousé.

«Si je ne peux pas t’avoir, personne ne devrait t’avoir», aurait déclaré avant l’agression son ex-petit ami de l’époque Casim Ozan Celtik, rapporte le «Mirror». Dénoncé et arrêté, l’homme a été condamné par un tribunal du district d’Alexandrette, dans le sud de la Turquie, à plus de 13 ans de prison. Mais des changements dans la loi et des mesures prises en raison de la pandémie de Covid-19 ont considérablement réduit la peine de prison. Aujourd’hui, le jeune homme est en liberté conditionnelle.