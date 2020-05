Argovie

Il la percute et s’enfuit: «J’ai paniqué»

Une piétonne a été fauchée par un motard, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Fahrwangen. L’homme, qui a continué sa route, regrette désormais son geste et s’excuse auprès de la victime.

Interrogé par «Blick» , le jeune homme a accepté de témoigner. «Ce soir-là j’étais à la maison. J’étais un peu stressé et j’ai voulu sortir un moment et m’aérer le cerveau.» Selon lui, l’accident s’est produit juste après qu’il a pris la route, à quelques centaines de mètres de chez lui. «Tout est allé très vite. Deux silhouettes noires sont apparues devant moi. J’ai essayé de freiner mais c’était trop tard.»

«Je ne sais même pas si je suis allé les voir»

Le motard affirme bien connaître la femme qu’il a renversée, et encore plus celle qui l’accompagnait, puisque cette dernière n’est autre que… sa petite-amie! «Je ne me rappelle pas ce qu’il s’est passé après l’accident. J’étais choqué. Je ne sais même pas si je suis allé les voir et comment j’ai relevé ma moto.»