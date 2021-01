Brésil : «Il la suivait jusqu’à l’arrêt de bus avec une arme»

Un dealer de drogue est soupçonné d’avoir tué puis démembré son ex-copine, qu’il ne supportait pas de savoir heureuse sans lui.

Une jeune femme de 24 ans a disparu de manière brutale le 3 janvier à Rio de Janeiro. Peu avant qu’elle ne s’évanouisse dans la nature, Bianca Lourenco avait publié sur Twitter des photos d’elle en maillot de bain. «Si j’étais toi, je me détesterais certainement aussi», avait-elle écrit en légende. La police a ouvert une enquête après la découverte de plusieurs parties du corps de Bianca dans la favela où elle habitait.

Selon le «Sun», les proches de la victime accusent son ex-petit ami, un dealer de drogue, de l’avoir tuée. Les deux jeunes gens étaient sortis ensemble pendant environ un an et s’étaient séparés en août, sur l’initiative de l’individu prénommé Dalton. L’individu pensait que sa copine n’accepterait pas cette rupture, mais il a constaté qu’elle était plus heureuse sans lui, ce qui l’a rendu hors de lui.