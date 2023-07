France: Il lâche sa chienne sur son pote, elle meurt fauchée par une voiture

Ce qui devait être un sympathique road trip entre amis s’est terminé au tribunal. Dimanche, Alexis et Romain roulent à bord d’un camping-car en provenance de Bruxelles (Bel) à destination d’Évreux (Normandie), où ils habitent. Vers Saint-Sulpice (Oise), Romain arrête le véhicule et les deux amis commencent à se prendre la tête au sujet du meilleur itinéraire à suivre. La dispute dégénère en bagarre et Alexis finit par faire appel à sa chienne, un american staffordshire. L’animal prend en chasse le jeune homme et le mord à plusieurs reprises, raconte «Le Parisien».