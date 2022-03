Football américain : Il lâche une fortune pour le dernier ballon de Tom Brady… avant son retour

Un Américain a dépensé plus de 500’000 dollars pour s’offrir le ballon du dernier touchdown du légendaire quarterback. Qui, quelques heures plus tard, annonçait sortir de sa retraite.

C’était l’une des grandes nouvelles du week-end dans le monde du sport: seulement un mois et demi après avoir annoncé sa retraite, Tom Brady (44 ans) revenait sur sa décision. «Ces deux derniers mois, j’ai compris que ma place est toujours sur le terrain et non dans les tribunes. Ce temps viendra. Mais ce n’est pas maintenant», a écrit dimanche celui qui est largement considéré comme le meilleur footballeur américain de l’histoire.