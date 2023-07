Zurich: Il l’aide à tricher à l’examen théorique… c’était un policier!

Le jour même, des perquisitions ont été menées à Winterthour et à Bülach, et divers appareils techniques, tels que des téléphones portables, des microphones, des caméras et des écouteurs, ainsi que de l’argent liquide, ont été saisis. Deux autres hommes, un Suisse de 30 ans et un Kosovar de 23 ans en situation irrégulière, ont également été arrêtés. Puis d’autres perquisitions ont été effectuées par les polices cantonales de Saint-Gall et de Thurgovie et d’autres équipements techniques ont été saisis.