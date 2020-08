Aigle (vd)

Il laisse crever ses bêtes: un éleveur condamné

Le sursis dont ce quinquagénaire suisse avait écopé en 2017 n’y a rien fait: il a récidivé et écopé d’une nouvelle peine.

On peut aisément imaginer les cris et les odeurs auxquels les inspecteurs cantonaux ont été confrontés, lorsqu’ils se sont une nouvelle fois rendus dans une exploitation du Chablais vaudois en mai 2019. Ils y ont découvert une dizaine de cadavres d’ovins en décomposition, dont quatre gisaient au milieu d’animaux vivants. Et ce n’est pas tout: l’exploitant avait aussi rempli une caisse avec des cadavres d’agneaux mort-nés décomposés. Le récipient nauséabond avait été entreposé dans la bergerie, à côté d’un box à lapins.