Argovie: Il emmure son pote et le laisse agoniser

L’accusé a avoué avoir enfermé le soir du 7 avril 2019 un ami de 24 ans dans une grotte du Bruggerberg (AG) et avoir bloqué l’entrée avec des pierres, des branches et de la terre. La victime est morte d’hypothermie dans les 16h à 24h, ont confirmé les enquêteurs. Son corps a été retrouvé par hasard près d’un an plus tard par des randonneurs. L’accusé avait déjà tenté d’assassiner sa victime le 31 mars 2019 lors d’une randonnée au Tessin. Le prévenu aurait poussé son ami zurichois dans une pente raide. Il s’en était sorti avec des blessures légères.