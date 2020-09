«Comme il s’est trompé, inconsciemment j’ai ralenti. Il méritait de gagner une médaille. Il n’a pas vu les signaux, ou alors ils étaient mal placés, je ne sais pas. Il était devant moi toute la course, il méritait de me devancer» a déclaré le jeune coureur espagnol (21 ans) sur Eurosport peu après la course.

Les remerciements de Teagle

«À 50 mètres de l’arrivée, je me suis écrasé contre une barrière et je pensais que c’était fini. Mais Diego Mentriga a fait un geste inattendu. Il m’a laissé passer en faisant preuve d’un immense fair-play. La vidéo a fait le tour du monde, preuve que l’intégrité sportive est très appréciée. Et pour les enfants, c’est aussi un message pour être attentif lors des cours de lecture! Sinon vous aurez l’air un peu bête comme moi…», a déclaré le Britannique non sans une petite dose d’humour.