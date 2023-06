France: Il largue de la drogue sous le nez d’un avion de chasse

Un Rafale de l’armée de l’air française a intercepté, samedi, en Ardèche, un petit avion de tourisme dont le pilote, pris de panique, a largué plusieurs colis de stupéfiants, ont rapporté, mardi, l’armée et le Parquet de Privas. Ce pilote, de nationalité polonaise et connu de la justice française pour des infractions liées aux stupéfiants, a été interpellé après avoir atterri à l’aérodrome de Lanas, en Ardèche, et a été placé en garde à vue, notamment pour «trafic de stupéfiants».