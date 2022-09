En thérapie pour avoir tabassé un homme

En juillet 2020, le Croate était dans un tram de Zurich. Il a alors aperçu un homme qu’il pensait avoir déjà vu aborder et poursuivre des enfants, rappelle le «Tages-Anzeiger». Au terminus, il l’a suivi, l’a confronté et l’a traité de «pédophile» et de «baiseur d’enfants». Il a menacé de le frapper. La victime a poursuivi son chemin mais le Croate – criant aux passants: «Venez, on va le tabasser!» – l’a rattrapée et l’a alors frappée. Violemment frappé au visage, l’homme est tombé à terre inconscient. Son agresseur lui a encore donné plusieurs coups de pied.