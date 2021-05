Suisse - Il l’embrasse, et la machine judiciaire se met en route

Échanger des baisers avec une personne de moins de 16 ans est considéré comme un acte sexuel avec enfant et est poursuivi par la justice.

Lui avait 18 ans, elle 14. Ils étaient tombés amoureux et étaient sortis ensemble pendant deux mois, échangeant caresses et baisers fougueux avec la langue. Mal leur en a pris: un «French kiss» avec une personne de moins de 16 ans est considéré comme un acte sexuel avec enfant. Sans que l’on sache comment, le garçon, aujourd’hui âgé de 20 ans, a été dénoncé à la justice, a rapporté le «Tages-Anzeiger» .

Le Ministère public a requis 7 mois de prison avec sursis, même s’il admet que les faits sont minimes. Ce n’est pas tout: l’amoureux devait également être interdit à vie de toute activité – professionnelle ou non – avec des mineurs. Son profil ADN devait être conservé et il risquait une expulsion de cinq ans, bien qu’il vive en Suisse depuis sa plus tendre enfance. Des sanctions fortes, prévues par le Code pénal, quelle que soit la gravité du cas. L’interdiction de toute activité avec mineurs est ainsi automatique depuis le 1er janvier 2019, sans appréciation de la gravité des actes.