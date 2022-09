Bâle-Ville : Il ligote son épouse enceinte et la frappe dans le ventre

Un homme de 36 ans doit être remis en liberté, bien qu’il ait été reconnu coupable, lundi, par le Tribunal pénal de Bâle-Ville, de violences graves envers son épouse. Comme l’écrit la «Basler Zeitung», la cour l’a condamné, notamment à une peine de deux ans et six mois de prison, dont deux ans avec sursis, pour tentative d’interruption de grossesse punissable (Art. 118 du Code pénal).

Le prévenu comparaissait pour avoir ligoté sa femme alors qu’elle était enceinte, puis de lui avoir donné des coups de pied dans le ventre. L’enfant avait survécu. Mais comme seuls six mois de la peine de prison ont été prononcés comme absolument exécutables et les deux années restantes avec sursis, l’homme devrait être libéré. En effet, il est en détention préventive depuis exactement six mois, période qui sera déduite de sa peine. De plus, le Syrien ne sera pas expulsé de Suisse.