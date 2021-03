La crystal meth, également connue sous le nom de «drogue du zombie» en raison de son effet sur les personnes dépendantes, n’apparaît que marginalement dans la statistique suisse sur les stupéfiants. En 2019, 8,3 kilos de cette drogue ont été saisis en Suisse. A titre comparatif, les quantités saisies d’héroïne et de cocaïne se montent à respectivement 117 kilos et 857 kilos pour la même année. Mais malgré tout, la consommation de ce psychotrope est en progression.

Peter Gill, porte-parole du Ministère public bâlois, explique: «Il y trois ans, ce type de drogue n’existait pas chez nous.» Mais la crytal meth est de plus en plus présente désormais, note-t-il. Et d’ajouter: «Jusqu’à présent, elle était surtout consommée dans les milieux de la prostitution et thaïlandais. Nous pensons que ce n’est que la partie visible de l’iceberg.»