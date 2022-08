Football : Il lobe le gardien depuis le milieu du terrain

Le Néerlandais Joel Ideho, joueur des M21 d’Arsenal, a inscrit un but de toute beauté en match amical contre Saint Albans City.

En Angleterre, les M21 d’Arsenal ont conclu leur dernier match de préparation par une victoire 1-0 contre Saint Albans City, grâce à un but superbe inscrit peu après la mi-temps par Joel Ideho. Le jeune joueur néerlandais de 18 ans a trouvé le fond des filets depuis près de 40 mètres, tentant sa chance juste après avoir passé le milieu du terrain. Une frappe superbement dosée qui n’a laissé absolument aucune chance au gardien adverse.

Encore plus loin au Japon

Et ce n’est pas tout. Cette semaine en J3 League (troisième division japonaise), on a fait encore mieux que Joel Ideho. Fujieda s’est nettement imposé 0-3 sur la pelouse de Kytakyushu, avec en prime un but marqué depuis sa moitié de terrain par Tojiro Kubo, ridiculisant le pauvre gardien Yuki Kato par la même occasion. Superbe.