Pete Davidson loue le cinéma de sa ville

Pete Davidson : Il loue le cinéma de sa ville pour projeter «Suicide Squad»

Pete Davidson a permis au public de Staten Island de voir son nouveau film gratuitement.

L’humoriste de 27 ans a voulu rendre à la communauté qui l’a vu grandir ce qu’elle lui avait donné. Getty Images via AFP

L’acteur du «Saturday Night Live» a payé d’avance pour deux projections de «The Suicide Squad», dans lequel il joue le méchant Dick Hertz/Blackguard. «Le comédien de Staten Island, la star de SNL et le dernier méchant de The Suicide Squad #PeteDavidson veut vous emmener au cinéma!» a écrit la salle dans une pub sur Instagram. Pour bénéficier de l’offre sympathique, rien de plus simple: «L’artiste de la ville a acheté deux séances du nouveau film à l’Atrium Stadium. Ceux qui veulent voir la production gratuitement doivent être présents au cinéma samedi (le 7 août 2021) et dire qu’ils sont «amis de Pete» au guichet.»

Le propriétaire de la salle, Gregg Scarola, a parlé au journal local «SI Live» de ce geste généreux. «C’était l’idée de Pete, il nous a contactés en disant qu’il voulait redonner à la communauté, a-t-il expliqué. C’est le genre de film qui doit être vu sur grand écran. Il a grandi dans cette communauté et cela signifie beaucoup pour lui de s’adresser à nous – un cinéma local – et non à une simple chaîne.»

Pete Davidson fait souvent référence à sa relation compliquée avec sa ville natale dans son travail. En 2020, il s’était associé au réalisateur Judd Apatow pour le film «The King of Staten Island», une version romancée de l’éducation de l’humoriste marquée par la mort de son père pompier lors des attentats du 11 septembre 2001. Dans une interview au «New York Times» pour la promotion du film, Davidson avait déclaré que son point de vue sur sa ville natale avait changé: «Tous mes problèmes, c’était ici, les hauts et les bas avec ma famille. Quand mon père est mort, j’étais ici. Mais il y a aussi quelque chose de beau: je peux grandir ici et devenir une meilleure personne ici. J’ai appris à aimer Staten Island à nouveau.»

Bande-annonce de «The Suicide Squad».